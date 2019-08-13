Факти ICTV – Випуск 15:45 (13.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: отримати українське громадянство – кому, за які досягнення і наскільки спрощено процедуру; повені за хвилини нівечать людське майно, натомість компенсації від держави треба чекати місяцями; туристичні Туреччина та Греція у вогні, а Іспанія потерпає від повеней; знешкодити терориста та здати його поліцейським – гуртом люди здатні на справжні подвиги.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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