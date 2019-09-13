Факти ICTV – Випуск 15:45 (13.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Києві в розпалі 16-та зустріч Ялтинської європейської стратегії YES 2019; Верховна Рада відправила у відставку всіх членів ЦВК; у Чернівцях аби одружитися чи розлучитися – треба вистояти в задушливій кімнаті, саме тут працює місцевий РАЦС.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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