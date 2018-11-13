Факти ICTV – Випуск 15:45 (13.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: сотні тисяч українців і досі без опалення; Порошенко зустрічається з ієрархами УПЦ Московського патріархату; у Харкові продовжують слухати справу про трагічну ДТП з шістьма загиблими.

Опубліковано Листопад, 13 в 16:59



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