Факти ICTV – Випуск 15:45 (13.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: справедливість повернули! Верховний суд визнав незаконним виселення людей з київського гуртожитку; він перший застосував місцеву анестезію та сконструював рентген-апарат. Сьогодні 115 років з дня смерті українського хірурга Скліфасовського; НБУ знизив кредитний відсоток; Косівську кераміку внесли до спадщини ЮНЕСКО; у Британії знову перемогла партія Джонсона.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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