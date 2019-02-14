Факти ICTV – Випуск 15:45 (14.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Окружний адмінсуд Києва скасував своє попереднє рішення, яке забороняло Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я; російські хакери поки тестують міцність захисту систем ЦВК, її ай-ті фахівці переконані: ближче до виборів потужних атак не уникнути; хоч травмовані і з переломами, та живі. Пасажири літака авіакомпанії Delta Air Lines потрапили в жахливу турбулентність, її наслідки зафіксували на відео.

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