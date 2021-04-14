Факти ICTV – Випуск 15:45 (14.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Києві продовжили жорсткий карантин до 30 квітня; а у Кабміні не бачать потреби у введені загальнонаціонального локдауну; в Україні вже почалась вакцинація китайським препаратом CoronaVac; як на Тернопільщині використовують сміттєві звалища та видобувають газ; а також як виживає туризм під час пандемії коронавірусу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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