Факти ICTV – Випуск 15:45 (14.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: терористи обстріляли житлові квартали Мар’їнки, четверо людей поранені – серед них дитина; в Україні затримали голову так званого ЦВК ДНР Романа Лягіна; 5 років після збиття терористами літака Іл-76, що з генерал-майором, якого вважають винним.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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