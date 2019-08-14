Факти ICTV – Випуск 15:45 (14.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: як змінити професію у дорослому віці і стати успішним; Кабмін відмовився звільняти мера Києва Віталія Кличка; чи можна купатися в українських річках; наймасштабніший спалах кору в столиці, вихід – лише щеплення.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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