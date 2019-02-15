Факти ICTV – Випуск 15:45 (15.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: інспекція столичних дорог, Київ не вирізняється якістю та надійністю асфальту, ями і вибоїни як і скрізь; черкаська школа вже 5 років без спортзалу, а в Копенгагені лижний спуск звели прямо на сміттєпереробному заводі; мийка тунельна, еко, самообслуговування – що душа вашої машини забажає – столичні автосервіси.

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