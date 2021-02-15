Факти ICTV – Випуск 15:45 (15.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні і надалі продовжує вирувати негода; скадовські надзвичайники врятували 12-річного хлопця, який провалився під кригу; у Рівному спалахнув скандал із дитячим стоматологом; депутати хочуть почути урядовців, як проходитиме щеплення від коронавірусу і коли його чекати; камери автофіксації фільмуватимуть нові порушення правил дорожнього руху.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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