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Факти ICTV – Випуск 15:45 (15.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні триває нова хвиля коронавірусу; у Верховній Раді не виключають запровадження жорстокого локдауну; як вберегтися від шахраїв в інтернеті; на передовій троє поранених; в Україні суттєво збільшуються штрафи за порушення правил дорожнього руху; погодні сюрпризи у США та Україні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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