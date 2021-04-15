Факти ICTV – Випуск 15:45 (15.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ріст смертності та масова вакцинація в Україні; ситуація з коронавірусом у світі; в Києві радяться глави МЗС балтійських держав щодо загострення на Донбасі; в Україні стартувала вакцинація спортсменів від коронавірусу; новий скандал у Рівному, цього разу у побитті дітей звинувачують тренерів у спортивній школі; з дня масштабної пожежі в Соборі Паризької Богоматері минуло вже 2 роки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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