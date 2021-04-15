Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 15:45 (15.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ріст смертності та масова вакцинація в Україні; ситуація з коронавірусом у світі; в Києві радяться глави МЗС балтійських держав щодо загострення на Донбасі; в Україні стартувала вакцинація спортсменів від коронавірусу; новий скандал у Рівному, цього разу у побитті дітей звинувачують тренерів у спортивній школі; з дня масштабної пожежі в Соборі Паризької Богоматері минуло вже 2 роки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 12:45 (15.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (15.04.2021)
Факти ICTV. Спорт (15.04.2021)
Факти ICTV. Спорт (15.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (15.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (15.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (14.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (14.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (14.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (14.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (14.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (14.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (14.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (14.04.2021)
Факти ICTV. Спорт (14.04.2021)
Факти ICTV. Спорт (14.04.2021)
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка