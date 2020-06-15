Факти ICTV – Випуск 15:45 (15.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: літня спека лише підігріває апетит коронавірусу, п’ятий день поспіль в Україні рекордна кількість хворих на Covid-19, за останню добу 656 нових випадків; Україна частково відкриває міжнародне авіасполучення, поки що українців готові прийняти 10 країн; ще мінімум рік, щоб повернутись до нормального життя – такі прогнози американських інфекціоністів; пробне он-лайн ЗНО провалилось, не витримав навантаження сервер; західна Україна потерпає від негоди, на вихідних Прикарпаттям і Буковиною пронісся справжній смерч, гірські потоки води знищували все на своєму шляху; чи готове українське суспільство до права володіння зброєю? Факти вивчали думки фахівців, законотворців та звичайних українців.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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