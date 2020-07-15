Факти ICTV – Випуск 15:45 (15.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: карантин в Україні можуть подовжити ще на місяць; якщо діти 1 вересня сядуть за парти – обов’язкова маска, дистанція, перевірка температури і дезінфекція; у США успішно випробували вакцину від коронавірусу; Верховна Рада України призначила місцеві вибори на 25 жовтня; на Закарпатті люди самотужки розчищають дороги після повені.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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