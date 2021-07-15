Факти ICTV – Випуск 15:45 (15.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Арсен Аваков звільнений. Верховна Рада проголосувала за відставку глави МВС; на весіллі Одещини під час гуляння просто серед дороги відкрили стрілянину з автомата; польоти по Україні. Як здешевити внутрішні квитки аби літаком було так само доступно, як їхати автобусом чи потягом; у Чорногорії національні парки займають майже третину усієї території країни.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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