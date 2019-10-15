Факти ICTV – Випуск 15:45 (15.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада працює над суддівською реформою та покаранням депутатів; на передовій понад 20 атак і один поранений; на Софійській площі – 87 капканів, так символічно родичі ув’язнених кримських татар розповідають, що відбувається на півострові.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.