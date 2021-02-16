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Факти ICTV – Випуск 15:45 (16.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: скандал щодо закупівлі МОЗ вакцини проти коронавірусу та суттєве збільшення кількості померлих від недуги; в Україні не існує лабораторій, які можуть виявити мутації коронавірусу; потужні хуртовини в Греції та Туреччині, а в Нідерландах тане лід в каналах; в історичному центрі Одеси за кілька тижнів обвалилися фасади двох будинків.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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