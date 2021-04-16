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Факти ICTV – Випуск 15:45 (16.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Зеленський зустрічається з Емануелем Макроном у Парижі, з французьким лідером глава держави насамперед обговорить концентрацію російських військ біля наших кордонів, до них приєднається Ангела Меркель; Сполучені Штати хочуть діалогу з Росією, але не закриватимуть очі на її зловмисні дії; в Україну прибула перша партія вакцин Pfizer; хто винен у нестачі води в Криму та як це вирішити; а також коли варто починати садити огородину.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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