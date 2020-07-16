Факти ICTV – Випуск 15:45 (16.07.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада зробила важливі кадрові призначення; в Україні масові мітинги – люди протестують проти законопроекту про мову; другий день підряд у нашій державі збільшується кількість хворих на коронавірус; влада уже розробляє сценарії навчання під час карантину для школярів та студентів.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.
2020-07-16
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