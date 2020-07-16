Факти ICTV – Випуск 15:45 (16.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада зробила важливі кадрові призначення; в Україні масові мітинги – люди протестують проти законопроекту про мову; другий день підряд у нашій державі збільшується кількість хворих на коронавірус; влада уже розробляє сценарії навчання під час карантину для школярів та студентів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.