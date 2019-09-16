Факти ICTV – Випуск 15:45 (16.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: між Іраном та США може спалахнути війна. Усе через напад на нафтопереробний завод у Саудівській Аравії; українські металурги закликають Зеленського поговорити з Трампом про скасування мита на метал. Адже держава втрачає великі гроші; останні новини з передової – у включенні, колишній в’язень Кремля Балух провів прес-конференцію; пластуни просять державної підтримки.

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