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Факти ICTV – Випуск 15:45 (16.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: розкол у православ’ї. Російська церква розриває відносини з Константинополем через українську автокефалію; на дорогах уже працюють поліцейські з радарами. Чи спинило це порушників – перевірили наші журналісти; Зайцевій у суд викликали швидку! Що сталось та як триває засідання.

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