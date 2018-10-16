Факти ICTV – Випуск 15:45 (16.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: розкол у православ’ї. Російська церква розриває відносини з Константинополем через українську автокефалію; на дорогах уже працюють поліцейські з радарами. Чи спинило це порушників – перевірили наші журналісти; Зайцевій у суд викликали швидку! Що сталось та як триває засідання.

Опубліковано Жовтень, 16 в 16:43



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.