Факти ICTV – Випуск 15:45 (16.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: уряд створив комісію із захисту бізнесу; на передовій двоє загиблих, серед них молода жінка-військова; у деяких містах опалювальний сезон може так і не початись; військовий конфлікт Туреччини і Сирії загострюється, Ердоган висунув свої умови.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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