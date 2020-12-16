Факти ICTV – Випуск 15:45 (16.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: тисячі травмованих, сотні госпіталізованих. Через негоду українці масово калічаться; українців вакцинуватимуть від коронавірусу вже у лютому. Безкоштовно щеплюватимуть людей з груп ризику; мандрівка потягом. Як працюватиме залізниця під час локдауну і чи дійсно їхати потягом безпечно.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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