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Факти ICTV – Випуск 15:45 (17.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус в Україні та світі; чи чекати нам чергового локдауну та в яких країнах знову ввели жорсткий карантин; що таке мікрозелень та чим вона корисна; як в Україні виробляють маски та антисептики; Ізраїль презентував новітню систему ППО; в Україні зросли штрафи за порушення на дорогах; у Верховній Раді ледь не сталась пожежа.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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