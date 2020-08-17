Факти ICTV – Випуск 15:45 (17.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Лукашенко в агонії сипле перлами – цього разу запевнив, що ніяких виборів не буде, поки його не вб’ють; у Києві та Одесі посилюють карантин, за останню добу 1464 нових хворих на Covid; через підривні роботи на гранітному кар’єрі величезні брили закидали хутір Вирах на Рівненщині, правоохоронці жодних порушень впритул не бачать; Факти розпочинають серію матеріалів про успішні села.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.