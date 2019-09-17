Факти ICTV – Випуск 15:45 (17.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: їх катували як фізично, так і морально. Свідчення колишній полонених у рубриці Відлуння Донбасу; розвиток економіки чи банкрутство фермерів. До чого може призвести скасування мораторію на продаж землі; на передовій загинув один армієць; влада намагається знизити ціну на електроенергію.

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