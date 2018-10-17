Факти ICTV – Випуск 15:45 (17.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: теракт у Керчі в технікумі. Багато загиблих і поранених; на Вінниччині експерти збирають уламки винищувача, останні новини про падіння Су-27; під Кабміном мітингували 15 тис. людей. Вимагають підвищення зарплат і пенсій.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-17
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