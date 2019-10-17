Факти ICTV – Випуск 15:45 (17.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українцям платитимуть за викриття корупціонерів; на передовій збільшилась кількість атак, ворог активно гатить з мінометів, є загиблий і поранений; ЄС і Британія нарешті уклали угоду, яка регламентує розрив; у Дніпрі сотні старих будинків тріщать по швах.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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