Факти ICTV – Випуск 15:45 (17.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: через велику кількість хворих на коронавірус Верховна Рада до кінця тижня перейде в онлайн; уряд виділив 118 млн грн на розгортання мобільних шпиталів для хворих на коронавірус; у Миколаєві родині сімейної лікарки, яка померла від коронавірусу – відмовляють у компенсації; 70% кіосків хочуть до 2024 року прибрати з вулиць Києва.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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