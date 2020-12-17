Факти ICTV – Випуск 15:45 (17.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: локдаун по-українському. Чому обрали саме січень і що про цей період думають медики та економісти; Україна приєдналася до програми NASA. У нас є нові розробки, якими зацікавилися у світі; час придбати ялинку. Заради екологічності і законності вирубки – рушайте лише на офіційні ялинкові базари.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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