Факти ICTV – Випуск 15:45 (18.01.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Нафтогаз не відкидає, що російський Газпром може припинити транзит газу Україною після завершення чинного контракту в грудні; грандіозна прем’єра- український мультик Викрадена принцеса виходить на екрани Китаю, їх там 4,5 тис., за 9 місяців прокату принцеса зібрала майже 7 млн доларів; колишній чемпіон світу в суперважкій вазі 42-річний Володимир Кличко може повернутися у професійний бокс.

Опубліковано Cічень, 18 в 17:48



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