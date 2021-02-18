Факти ICTV – Випуск 15:45 (18.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Прикарпатті кількість нових хворих на коронавірус збільшується в геометричній прогресії; до -25 градусів морозу прогнозують синоптики у західних, центральних та північно-східних областях України; в Білорусі режим Олександра Лукашенка кидає за грати своїх опонентів; рекордні морози спричинили масове відключення електроенергії в американському Техасі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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