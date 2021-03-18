Факти ICTV – Випуск 15:45 (18.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Київ переходить у режим жорсткого карантину; кількість інфікованих в Україні критично висока; фахівці розвінчують страхи українців про вакцинацію; Путін відповів на на те, що Байден назвав його вбивцею; в Ізраїлі вперше випробувули новий вид доставки товарів через дрони.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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