Факти ICTV – Випуск 15:45 (18.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: план дій на тиждень погодили сьогодні лідери фракцій Верховної ради; Володимир Зеленський зустрічається з найвищим керівництвом Німеччини; легенларного колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні арештували за підозрою в корупції.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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