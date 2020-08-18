Факти ICTV – Випуск 15:45 (18.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: другий тиждень масштабних антивладних протестів у Білорусі. Канада та Ірландія приєднались до Британії у невизнанні результатів президентських виборів; Факти продовжують серію репортажів про ековідповідальний бізнес; музей імені Гречки, або передвиборчого трешу відкрили у Харкові, там зберігають артефакти, за які українці продавали свої голоси на виборах.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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