Факти ICTV – Випуск 15:45 (18.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Миколаєві на заправці знайшли трьох розстріляних людей; Верховна Рада ухвалила зміни в роботі Вищого антикорупційного суду; масове отруєння в Одесі. 27 дітей звернулись до лікарів; 15 років активісти борються проти скандальної забудови в Києві; гривня знову встановлює рекорди; Факти святкують 19 років.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.