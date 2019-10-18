Факти ICTV – Випуск 15:45 (18.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада розглядає бюджет, уряд хоче знизити доходи; на передовій знову три десятки обстрілів, ворог на повну гатить із забороненої зброї; у МОЗ створили план як повернути із-за кордону заробтічан-медиків; пенсіонери-переселенці у бюрократичній пастці.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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