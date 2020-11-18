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Факти ICTV – Випуск 15:45 (18.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні вперше за час пандемії померло рекордно багато людей – 256 пацієнтів; у МВФ задоволені швидкою реакцією української влади на рішення КСУ про скасування кримінальної відповідальності за неправдиві відомості в деклараціях; папір із отруйного для людини борщівника виготовляють в одному з вишів Івано-Франківська.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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