Факти ICTV – Випуск 15:45 (18.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент Зеленський зустрівся з аграріями Київщини і захищав відкритий ринок землі; з 1 березня в Росію українці їздитимуть за закордонним паспортом; США готуються до голосування стосовно імпічменту Трампа, а у Франції проти пенсійної реформи протестувало понад 1,5 млн людей.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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