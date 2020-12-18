Факти ICTV – Випуск 15:45 (18.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: справа катастрофи військового літака АН-26 на Харківщині. ДБР вручило підозри; вітчизняна високотехнологічна зброя. У війні можна виграти, якщо є науковий та інтелектуальний ресурс і політична воля; вибух будинку в центрі Львова. Є постраждалі; ресторанна премія Сіль. Де готують найсмачніший стейк, креативний сніданок чи неймовірний десерт.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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