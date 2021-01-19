Факти ICTV – Випуск 15:45 (19.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: щеплення проти вірусів. Чому увесь світ зрозумів важливість, а в Україні ні; день, що змінив хід української історії. Сім років том у мирний Майдан у Києві проти режиму Януковича перетворився на Революцію Гідності; християни східного обряду сьогодні відзначають Водохреще.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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