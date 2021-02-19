Факти ICTV – Випуск 15:45 (19.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Єгипті у ДТП потрапив туристичний автобус, є постраждалі українці; коли нарешті Україна отримає вакцину проти коронавірусу; чи зможе Україна стати потужним промисловим майданчиком для Європи й отримати мільярди доларів у бюджет; марсохід NASA сів на поверхню Червоної планети і вже надіслав перші фото.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.