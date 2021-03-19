Факти ICTV – Випуск 15:45 (19.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус в Україні та світі; ситуація в українських лікарнях близька до критичної; депутати Верховної Ради йдуть на карантин; що не так з додатком для самоізоляції Дій. Вдома; видатній українській письменниці Ліні Костенко – 91; Фінляндія очолила список найщасливіших країн.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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