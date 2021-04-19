Факти ICTV – Випуск 15:45 (19.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: міжнародним авіакомпаніям рекомендували обережно літати над територією України та Росії; Рада ЄС збирає засідання через нарощування військ РФ на наших кордонах; на Черкащині аби не платити за вивезення сміття, люди кидають непотріб прямо на краю селища; в Україні розпочали щеплення третім видом вакцини.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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