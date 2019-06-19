Факти ICTV – Випуск 15:45 (19.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у своїй квартирі знайшли мертвим Дмитра Тимчука; назвали імена чотирьох підозрюваних росіян причетних до збиття МН-17; історія двох українських програмістів які створили єдиний ресурс з пошуку роботи; історія успіху кращої тенісистки світу Серени Уїльямс.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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