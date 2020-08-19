Факти ICTV – Випуск 15:45 (19.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: майже 2 тис. хворих за останню добу, у Києві та 6 регіонах розгорнуть нові лікарні для прийому недужих; Факти вирушил на українсько-білоруський кордон, ситуація там спокійна, пасажиропотік збільшився; понад 50 підприємств і бюджет в 21 млн грн, Факти знімають успішні села, серед них і Шкарівка на Київщині.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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