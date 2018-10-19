Факти ICTV – Випуск 15:45 (19.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: підводні камені лічильників для тепла. До яких витрат готуватися через 4 роки; зупини лося – під таким гаслом у Києві активісти виховують водіїв-порушників; в Україні терапії марихуаною потребують до 2 млн. людей. Проти яких хвороб допомагає, так як у Чехії обходять заборону.

Опубліковано Жовтень, 19 в 17:46



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