Факти ICTV – Випуск 15:45 (19.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні за один день понад 13 тис. нових хворих на коронавірус; Зеленський підписав закон про штрафи за відсутність маски; у Національному музеї Революції гідності відбуваються обшуки; Міністерство цифрової трансформації ініціювало звільнення радіочастот для розгортання мобільного інтернету 5G.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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