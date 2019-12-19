Факти ICTV – Випуск 15:45 (19.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: тристороння контактна група у Мінську не погодила новий режим тиші на Донбасі і не узгодила оновлені списки обміну полоненими; США втретє переживають процедуру імпічменту свого президента; у Берліні важливі газові переговори між Україною, Росією та ЄС.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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