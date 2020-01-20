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Факти ICTV – Випуск 15:45 (20.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 5 років від запеклих боїв за донецьке летовище, Україна вшановує пам’ять загиблих кіборгів; поховання одинадцятьох загиблих у літаку в Ірані; в Австралії на зміну пожежам прийшли піщані бурі та велетенський град.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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